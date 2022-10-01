Пятеро сотрудников НАБУ получили награды за борьбу с диверсантами в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами «За мужество» ІІІ степени пятерых работников Национального антикоррупционного бюро, принимавших участие в проведении контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сотрудники бюро принимают участие в разведывательных и контрдиверсионных мероприятиях, а также успешно реализуют спецоперации по уничтожению вражеских сил.

Командование одной из таких операций на юге Украины осуществлял руководитель Управления специальных операций НАБУ Виталий Ивченко. Он лично повел в бой подчиненных, участвовал в штурме здания, где находились русские оккупанты. Цели операции были достигнуты, однако один из бойцов – Иван Гвоздев получил смертельное ранение. Несмотря на это, он до последних секунд своей жизни прикрывал побратимов от вражеского огня. Гвоздеву присвоено звание Герой Украины с орденом «Золотая Звезда» (посмертно).