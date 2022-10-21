Глава УГКЦ посетил Николаев и поможет городу в решении проблемы с питьевой водой

Николаев посетил Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, он встретился с военнослужащими и представителями городских и областных властей.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Глава УГКЦ выразил поддержку мужественным людям несокрушимого города. Молитву за победу Украины провели в приходе Покрова Пресвятой Богородицы. С городскими властями глава церкви обсудил срочные проблемы и возможность объединения усилий для их решения.

- Благодарен Блаженнейшему Святославу и представителям делегации церкви за искреннее внимание к нашему городу, к нашим стойким николаевцам. Учитывая те испытания, которые каждый день преодолевают люди, всем нам как никогда нужна духовная поддержка и укрепляющая сила молитвы, - отметил вице-мэр Виталий Луков.

Через несколько дней после посещения Николаева и общения с местными жителями Глава УГКЦ в ежедневном обращении призвал международную общественность, международное религиозное сообщество присоединиться к благотворительному проекту, который позволит открыть новые источники питьевой воды для жителей нашего города.