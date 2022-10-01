Домбровская о задержании Сагайдака: «Нужно, чтобы все чиновники были максимально открытыми, а не прятались в кабинетах»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская прокомментировала задержание директора Николаевской ритуальной службы Александра Сагайдака, который оказался коллаборантом.

Об этом она написала в Telegram .

Она отметила, что ей уже звонили депутаты и знакомые по поводу этого громкого задержания, чтобы узнать, кто это.

«А оказывается, что, по информации правоохранителей, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак – это глава агентурной сети России в Николаеве. Я в шоке!», - написала Домбровская.

Татьяна Домбровская отметила, что Александр Сагайдак не просто сотрудничал с оккупантами – он возглавил российскую агентурную сеть.

«Он сдавал врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ», – написала она.

Она добавила, что, как сообщает Служба безопасности Украины, другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

«Очередной чиновник, не дававший интервью, не выходил на пресс-конференции, не посещал депутатские комиссии. Крайне важно после победы создать такие правила в городском совете, чтобы все чиновники были максимально открыты, чтобы не скрывались в своих кабинетах, а открыто говорили, чем они занимаются, пока народ их удерживает своими налогами. Чтобы люди о них знали немного больше, чем просто фамилию и имя», – резюмировала она.

Как известно, в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб России – им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.

После задержания директора коммунального предприятия по подозрению в госизмене мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал это событие и предупредил коллаборантов о неотвратимости наказания.