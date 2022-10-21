Гуманитарный штаб Николаевщины помог пострадавшим от обстрелов установить окна и двери, - Замазеева

Команда гуманитарного штаба Николаевщины продолжает помогать с ремонтом в поврежденных домах, помогает общинам, военным, малозащищенным слоям населения, снабжает людей водой и медикаментами.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
На этой неделе волонтеры закупили и установили 23 окна и 13 балконных дверей в одном из пострадавших от обстрелов домов. Работы производятся в 15 квартирах согласно заявкам владельцев. Это очередной шаг помощи гуманитарного штаба Николаевщины жителям разрушенных ракетными ударами домов. Ранее было приобретено и уже установлено 37 входных дверей согласно заявкам. Также, за прошедшую неделю волонтеры передали:
- Более 4000 круассанов от FrenchBox для наших военных;
- 1740 продуктовых наборов для жителей Парутино, Доманевки, Кобзарцев, Новопавловки;
- около 600 продуктовых наборов для пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных николаевцев, в т.ч. 150 наборов для доноров крови.
- современная, теплая обувь для наших защитников на линии фронта;
- одежда, теплые вещи для взрослых, подростков, детей, комплекты постельного белья, одеяла, подушки, сладости для жителей Воскресенска и Котлярово.
- витамины для укрепления иммунитета детям с инвалидностью по ОО «Улыбка ребенка»;
– более 300 наборов с детским питанием, памперсами, средствами гигиены, молочной продукцией и т.п. для семей с детишками до 5 лет.
- 88 продуктовых наборов для работников Судебно-медицинской экспертизы;
– 38 тысяч литров чистой питьевой воды для николаевцев, в т.ч. от БФ ACTED.
Сайт гуманитарного штаба Николаевщины («Светлые дела») – по ссылке, телефон – 0800300520.