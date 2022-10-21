Правительство ввело удостоверения, которые помогут депортированным украинцам поскорее вернуться на Родину

Правительство Украины утвердило постановление, которое облегчит возвращение украинцев, депортированных в Россию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

– Таких людей сотни тысяч. И мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных в Государственной миграционной службе. Получение документа возможно и на основе обращения Минреинтеграции. Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться через пять рабочих дней. Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой, – сказал Шмигаль.