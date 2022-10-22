Тернополец три года судился, чтобы доказать, что его без ведома женили на незнакомке

В Тернополе местный житель Богдан Р. три года доказывал в суде, что у него украли паспорт и без его ведома женили на незнакомке.

Об этом сообщили в Тернопольском апелляционном суде.

В октябре 2019 года Богдан обратился в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и хотел заключить брак. Но получил отказ, поскольку в Государственном реестре уже была запись о его нахождении в браке. Поэтому Богдан обратился в суд и просил признать незаключенным брак между ним и Ириной М. Он указал, что в день регистрации брака исполнительным комитетом сельского совета – 10 апреля 2008 года – находился за пределами Украины. Когда вернулся домой, выяснил, что у него похищен паспорт гражданина Украины.

Ирина исковые требования признала и заявила, что брак заключала не с истцом, а с другим мужчиной, выдававшим себя за Богдана и вклеившим свое фото в похищенный паспорт. После регистрации брака супруги взяли фамилию Ирины М., но два года спустя этот брак был расторгнут. С Богданом Р. она не знакома. Суд первой инстанции иск не удовлетворил, потому что Богдан не мог доказать свое отсутствие в Украине в 2008 году, ведь информация о пересечении границы хранится всего 5 лет.

Богдан подал апелляционную жалобу. Он отметил, что актовую запись о браке он не подписывал и на регистрации не был, поэтому просил признать брак незаключенным. Ирина признала факт отсутствия истца при регистрации брака, также доказали, что он не ставил свою подпись в актовой записи о браке. Апелляционный суд признал незаключенным брак между Ириной и Богданом.