Президент Зеленский рассказал о достижениях трех бригад ВСУ, освобождающих Николаевщину и Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях воинов, противостоящих оккупантам на Херсонском направлении.

Об этом он сказал в видеообращении.

Напомним, что оккупантам на этом направлении противостоят 59-я, 35-я и 60-я бригады ВСУ.

– На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные силы сохраняют инициативу. Я хочу сегодня отметить бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия по уничтожению врага на Восточном направлении.

- Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы Шестидесятки «затрофеили» более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три орудия «Гиацинт». Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли, – рассказал Президент.

- Благодарю также бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. На этой неделе ребята показали отличные результаты по уничтожению вражеской техники и боезапаса.