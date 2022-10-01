Президент Зеленский рассказал о достижениях трех бригад ВСУ, освобождающих Николаевщину и Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях воинов, противостоящих оккупантам на Херсонском направлении.
Об этом он сказал в видеообращении.
Напомним, что оккупантам на этом направлении противостоят 59-я, 35-я и 60-я бригады ВСУ.
– На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные силы сохраняют инициативу. Я хочу сегодня отметить бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия по уничтожению врага на Восточном направлении.
- Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы Шестидесятки «затрофеили» более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три орудия «Гиацинт». Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли, – рассказал Президент.
- Благодарю также бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. На этой неделе ребята показали отличные результаты по уничтожению вражеской техники и боезапаса.
– Также благодарю воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского за стойкость в обороне занятых рубежей, – сказал Зеленский.