Оккупанты пытаются наладить переправу у поврежденного Антоновского моста с помощью советских технологий

Российская армия пытается наладить переправу через Днепр у поврежденного Антоновского моста в Херсоне. Советские технологии задействованы впервые за десятилетие.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в строительстве, российские силы продолжают укреплять переправы через реку Днепр и завершили строительство баржового моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

«Хотя использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, вполне вероятно, что российским военным впервые за десятилетие пришлось использовать мосты такого типа», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование гражданских барж, вероятно, дает россии дополнительные материальные и материально-технические возможности, поскольку при вторжении она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

«Если баржевой мост будет поврежден, почти наверняка россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне», - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, на Херсонщине ВСУ подвинули линию фронта на 20 километров, у оккупантов возникла дилемма, – британская разведка.