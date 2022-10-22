Украинцам, оказавшимся за границей без документов, упростили возвращение домой

Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, теперь смогут оформить удостоверение личности для возвращения домой без своего присутствия.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, экспериментальный проект, разработанный МВД совместно с Минреинтеграцией, МИД и ДМС, правительство приняло 21 октября.

Теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы. Это можно сделать на основании обращения:

- родителя или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;

- одного из родителей;

- супруги;

- совершеннолетнего ребенка;

- родного брата/сестры;

– официального обращения Минреинтеграции.

Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ДМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.

Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что украинцы без документов смогут вернуться домой, но придется дольше постоять на границе.