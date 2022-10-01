Под Киевом через реку Ирпень построили еще одну переправу

Вблизи Гостомеля построена еще одна переправа через реку Ирпень вместо разрушенного во время боев с оккупантами моста.

Об этом сообщает Укравтодор.

Строительство временной переправы выполнено на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Для обеспечения транспортного сообщения по трассе международного значения, возле разрушенного моста построили еще один временный проезд.



В Укравтодоре напоминают, что движение первой временной переправы на дороге М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки.