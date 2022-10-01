На Закарпатье пограничники задержали одиннадцать уклонистов от мобилизации – двое мужчин были из Николаевщины

За прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда пресекли 7 попыток нарушения границы, в результате чего задержали одиннадцать мужчин, граждан Украины призывного возраста, пытавшихся вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

Попытки нарушений границы были пресечены пограничными нарядами вблизи населенных пунктов Большой Бычков, Делово, Грушово, Велятино и Яблоновка.

«С целью нарушения границы, в Закарпатье трое мужчин прибыли из Харьковщины, двое из Николаевской области, двое из Житомирской области, один из Полтавы, один из Запорожья еще двое задержанных являются закарпатцами. На мужчин были составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направили в суд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю пограничники Мукачевского отряда задержали 44 военнообязанных мужского пола, половина из них была задержана благодаря информации, поступившей от офицеров оперативно-розыскных подразделений отряда.

Кроме того, в ходе реализации информации, полученной оперативниками, удалось разоблачить шестерых переправителей военнообязанных мужчин.

В настоящее время мероприятия по разоблачению всех причастных к организации незаконной переправки лиц через границу продолжаются.

Напомним, с 25 февраля пограничники задержали более 8 тысяч уклоняющихся от мобилизации.