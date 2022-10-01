«Не заслуживаю этих санкций и считаю себя украинцем»: Сын российского олигарха Фридмана о санкциях СНБО

Сын совладельца Альфа-банка Михаила Фридмана, 22-летний предприниматель Александр Ожельский назвал несправедливыми санкции, которые против него ввела Украина. По его словам, он выступает против войны с самого ее начала, считает себя украинцем и покинул Россию 24 февраля.

Об этом сообщают украинские и российские издания со ссылкой на записанное видеообращение Ожнльского.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в 21 веке», – говорит он.

Ожельский рассказал, участвовал в протестных митингах в России до войны, а после отъезда выходил на акции в Лондоне. Возвращаться в Россию он не планирует. Сейчас он живет в Дубае в съемной квартире.

«Как вы видите, я живу не в особняке, поскольку живу за средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит, почему все, что я сделал на этот момент, оказывается под риском из-за груды чертовых бюрократов. Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там несколько родственников, которых раньше посещал почти каждый год. Я не верю, что теперь не смогу этого делать», – добавил Ожельский.

Отец Ольжевского Михаил Фридман – уроженец Львова. Через несколько дней после начала войны он направил письмо в Financial Times с осуждением войны.

«Я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множество] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет», — писал он. После попадания под санкции он решил остаться в Лондоне.

В сентябре Фридман предложил украинским властям перевести в страну $1 млрд собственных средств, рассказывал The Wall Street Journal Роман Шпек , председатель наблюдательного совета банка. Позже миллиардер предложил докапитализировать Альфа-банк Украина, а также подарить кредитную организацию государству или другому акционеру.