В Днепре сделали из роллов украинский флаг, чтоб собрать деньги на квадрокоптер для ВСУ

В Днепре сделали гигантский флаг из роллов в цветах украинского флага. Все вырученные средства по его продаже пойдут на покупку квадрокоптера для ВСУ.

В пятницу, 21 октября, в центре Днепра выложили флаг из сине-желтых роллов, пишут местные издания.

Известно, что для этого использовали 5000 роллов.

Эти суши можно было приобрести за символическую сумму – 50 гривен. Собранные средства будут направлены на приобретение квадракоптера Mavic 3 Fly More Combo для военной разведывательной части А3449.

Также планируют приобрести продукты украинцам, которые находятся в одной из самых горячих точек Днепропетровской области – в Никополе.

Напомним, что в Чернигове развернули самый вязаный флаг Украины