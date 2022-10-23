В Днепре сделали из роллов украинский флаг, чтоб собрать деньги на квадрокоптер для ВСУ

В Днепре сделали гигантский флаг из роллов в цветах украинского флага. Все вырученные средства по его продаже пойдут на покупку квадрокоптера для ВСУ.
В пятницу, 21 октября, в центре Днепра выложили флаг из сине-желтых роллов, пишут местные издания.
Известно, что для этого использовали 5000 роллов.
Эти суши можно было приобрести за символическую сумму – 50 гривен. Собранные средства будут направлены на приобретение квадракоптера Mavic 3 Fly More Combo для военной разведывательной части А3449.
Также планируют приобрести продукты украинцам, которые находятся в одной из самых горячих точек Днепропетровской области – в Никополе.
Напомним, что в Чернигове развернули самый вязаный флаг Украины