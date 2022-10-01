Латвийская церковь выходит из РПЦ

Латвийская православная церковь направила предстоятелю русской православной церкви (рпц) патриарху кириллю прошение об автокефалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что накануне прошел собор ЛПЦ, на котором обсуждалось обращение к кириллу об автокефалии и внесении соответствующих изменений в устав церкви. Просьбу поддержали почти все участники собора.

Как отмечает издание, обращение необходимо для того, чтобы выход из русской православной церкви был каноническим и не считался расколом. До этого в сентябре латвийский сейм принял закон, согласно которому ЛПЦ должен действовать полностью независимо от Москвы, поскольку московский патриархат поддерживает войну россии в Украине.

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