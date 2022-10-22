Иностранцы отказываются от руководящих должностей в российских компаниях, чтобы не попасть под санкции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за последний месяц получило десятки обращений от иностранцев, которые по нежеланию попасть под санкции отказываются от своих должностей в руководящих органах российских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Деньги – это хорошо, но не попасть под санкции еще лучше – именно так думают иностранцы, которые продолжают активно выходить из органов управления российских компаний», – отметили в ведомстве.

А также добавили, что только за последний месяц НАПК получило обращение от десятков иностранцев, нашедших свой профайл на портале «Война&Санкции» в разделе «Иностранцы в российских компаниях». Это люди, которые занимали должности в таких известных российских компаниях как: Мвидео, Полиметалл, Совкомбанк, МТИ Банк , Росбанк, ЛОРЕАЛЬ и другие.

В агентстве отметили, что все эти иностранные граждане отказались от своих должностей во избежание риска попасть под санкции и обратились в НАПК, чтобы их исключили из списка кандидатов.

Стоит отметить, что среди известных компаний, занимающихся ресторанным бизнесом, только McDonald's и Starbucks полностью покинули российский рынок. Большинство только заявили о своих намерениях, однако так и не вышли из РФ.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ряд международных компаний ушли с российского рынка, чтобы не сотрудничать со страной-агрессором и не стать спонсором войны. Среди этих компаний и известные заведения общепита.

Намерения о полном прекращении деятельности в России заявили такие компании как Burger King, Compass Group, Dunkin Donuts, Jamie Oliver Group, Little Caesars, Ninja Sushi, Papa John's, Starbucks, Krispy Kreme, Hesburger, Marugame Seimen, Autogrill, McDonald's.

Однако только McDonald's и Starbucks полностью прекратили свою деятельность и продали свой бизнес в стране-агрессоре.