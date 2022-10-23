Почти 60% украинцев стали общаться больше или перешли на украинский с началом полномасштабного вторжения рф

57% украинцев стали общаться больше или перешли на украинский с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом свидетельствует опрос по заказу Общественного, проведенный 18-19 октября 2022 года.

42% украинцев стали общаться на украинском больше. 14% полностью перешли на украинский.

Жители городов с населением 50 тысяч и менее чаще общались по-украински еще до полномасштабного вторжения, чем крупные города. Поэтому увеличение их общения на украинском языке не так выражено, как среди жителей крупных городов (54% против 60% в больших городах).

В то же время жители небольших населенных пунктов чаще крупных городов полностью переходят на украинский: 17% – в городах менее 50 тысяч перешли на украинский, а среди городов 50 тысяч и более только 11%.