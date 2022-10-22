Почти полтора миллиона абонентов остались без света после утренней ракетной атаки россиян, на Николаевщине – 188 тысяч

В субботу, 22 октября, россия в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В результате удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.
Об этом пишет в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает избивать по энергетическим объектам в разных областях нашей страны», - пишет Тимошенко.
В результате ракетных ударов без света остались:– 672 000 абонентов в Хмельницкой области;
В общей сложности ПВО сбили 18 ракет.
«Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии», – добавляет Тимошенко.
Напомним, в «Укрэнерго» заявили, что сегодняшняя атака россии по энергообъектам сопоставима или превышает последствия атак 10-12 октября.