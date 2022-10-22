Норвежская полиция арестовала еще одного россиянина, запускавшего дрон, несмотря на запрет.

Об этом сообщает норвежский канал VG со ссылкой на полицию.

Гражданин России был задержан в четверг вечером, 20 октября. В субботу, 22 октября, суд определит ему меру пресечения.

Норвегия подозревает, что часть задержанных россиян вела съемки важнейших объектов.

В настоящее время россиянам в Норвегии запрещено управлять дронами.

Норвежские власти в феврале, закрывая вместе со всей Европой воздушное пространство для России, распространили запрет и на управление беспилотными аппаратами.

В МИДе России отреагировали на событие и назвали задержанных россиян «туристами».