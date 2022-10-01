Старый ЛуАЗ превратили в электромобиль для украинских военных

Харьковские мастера превратили небольшой внедорожник ЛуАЗ в бесшумный электрокар, способный удивить своими характеристиками.

Об этом пишет издание «Твоя машина».

За основу электромобиля был взят ЛуАЗ «Волынь», рассказал о проекте его автор Андрей. При разработке учитывались два основных требования — автомобиль должен быть бесшумным и иметь повышенную проходимость по пересеченной местности. Теперь у украинских разведчиков есть электро-ЛуАЗ для выполнения самых разных тайных операций. Пробег машины на одном заряде составляет около 200 км.

Кроме электрического ЛуАЗа военные на харьковском направлении получили «скорую», легковушку, несколько внедорожников и бус. Инициаторами передачи помощи украинским военным стали представители харьковского бизнеса. При этом инициаторы передачи помощи подчеркнули, что каждая машина создается индивидуально по запросам конкретного подразделения. Подготовка автомобиля занимает около месяца.