Исследователи в археологическом парке Ангкор в Камбодже нашли статую головы антибога Асуры, которая изготовлена из песчаника.

Об открытии со ссылкой на данные Национального управления Камбоджи ANA сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Находка была сделана перед южными воротами храма Том. Эксперты говорят, что это статуя Асуры, которая в буддийской мифологии означала полубога, титана или антибога, в зависимости от контекста. К слову, подобные определения этому мифическому существу даются и в индуизме.

Глава регистрационной группы Департамента консервации памятников и превентивной археологии ANA Чхук Сомала рассказал, что находку нашли во время раскопок на месте, где еще недавно были установлены киоски по продаже сувенирной продукции.

Как выяснилось, киоски располагались прямо над реликвиями, которые лежали на небольшой глубине — примерно от 30 до 40 сантиметров. По словам Сомала, найденная голова Асуры является довольно крупной. Ее высота составляет 60 сантиметров, ширина — 65 сантиметров, толщина — 59 сантиметров. К сожалению, она оказалась разломанной на три куска. Впрочем, экспертам уже удалось их соединить и воссоздать скульптуру.

По стилю изготовления ученые определили, что эта статуя была установлена одновременно со строительством храма Байон во время правления короля Джаявармана VII в конце XII — начале XIII века. Статуя уже доставлена на хранение в музей Преа Нородома Сианук-Ангкор. Археологи же теперь сосредоточат свои усилия на поиске тела этой скульптуры.