Украинцам разрешили использовать просроченные паспорта и виды на жительство во время войны

Украинцы могут пользоваться документами, срок действия которых истек во время военного положения, то есть с 24 февраля 2022 года. Это предусмотрено постановлением Кабмина «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения», принятым вчера, 21 октября.

О принятии постановления сообщили в Государственной миграционной службе.

Согласно постановлению, во время действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены:

– иностранцы и лица без гражданства, кроме граждан Российской Федерации, могут въезжать в Украину и законно находиться на ее территории на основании вида на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или подлежат обмену после 24 февраля 2022 года;

– паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта граждан Украины образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период военного положения), являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины.