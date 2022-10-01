Депутат-коммунист из рф заявил о получении политического убежища в США

Депутат городской думы российского Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, написал в соцсетях, что получил политическое убежище в США и вышел из иммиграционной тюрьмы. По его словам, сейчас он находится в Майами.

Об этом пишет Крым.Реалии.

19 мая Каменщиков был задержан на границе Мексики и США, Предположительно, его задержали за незаконное пересечение границы. После этого он подал в Соединенных Штатах прошение об убежище.

Власти США пока не комментировали утверждения Каменщикова. Первый секретарь приморского отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев заявил, что депутат, ранее входивший во фракцию, «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию». Долгачев назвал Каменщикова «предателем».

Российский депутат не посещал заседания гордумы с февраля, когда выступил против войны в Украине. 27 февраля Каменщиков подал заявление о выходе из КПРФ. Свое решение Каменщиков объяснил несогласием с руководством партии, которое поддержало признание вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» и последующее вторжение в Украину.

В интервью Сибирь.Реалии в начале марта Каменщиков сказал: