Хочешь жить – умей молчать: Макаревич написал новую песню о современной россии

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23.10.2022 10:27

Известный российский музыкант, лидер и единственный неизменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню, в которой рассказал о современной жизни в россии и ее гражданах.

Видео с записью нового произведения, Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook.

Певец, которого на Родине признали иноагентом, не упомянул в тексте название российской федерации, однако из слов нового произведения ясно, что речь идет о рф.

«Я расскажу вам про страну,

где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печаль,

где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу,

вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну,

что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть,

мол «мир грозит на нас напасть».

Где так мозги заср*ты,

хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну,

где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать,

а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты,

поклоны бьют чекисты

Я расскажу вам про страну,

где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю,

трясут козой под букву «зю».

Возвышенно и даже

почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ,

что мол такой страны в помине нет,

иль будете возмущены:

«на свете нет такой страны».

А я скажу вам: «знаете, езжайте побывайте»


Фотофакт