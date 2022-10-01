Хочешь жить – умей молчать: Макаревич написал новую песню о современной россии

Известный российский музыкант, лидер и единственный неизменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню, в которой рассказал о современной жизни в россии и ее гражданах.
Видео с записью нового произведения, Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook.
Певец, которого на Родине признали иноагентом, не упомянул в тексте название российской федерации, однако из слов нового произведения ясно, что речь идет о рф.
«Я расскажу вам про страну,
где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печаль,
где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу,
вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну,
что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть,
мол «мир грозит на нас напасть».
Где так мозги заср*ты,
хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну,
где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать,
а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты,
поклоны бьют чекисты
Я расскажу вам про страну,
где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю,
трясут козой под букву «зю».
Возвышенно и даже
почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ,
что мол такой страны в помине нет,
иль будете возмущены:
«на свете нет такой страны».
А я скажу вам: «знаете, езжайте побывайте»