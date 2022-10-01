Хочешь жить – умей молчать: Макаревич написал новую песню о современной россии

Известный российский музыкант, лидер и единственный неизменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню, в которой рассказал о современной жизни в россии и ее гражданах.

Видео с записью нового произведения, Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook.

Певец, которого на Родине признали иноагентом, не упомянул в тексте название российской федерации, однако из слов нового произведения ясно, что речь идет о рф.