«Вы как HIMARS, только WCK»: команда фудтрака полностью обеспечила свежей едой больницы Николаева во время энергетической аварии

В Николаеве команда World Central Kitchen снабдила больницы свежей пищей во время проблем с электроэнергией в области 22 октября после массовых обстрелов оккупантами энергетических объектов.

Об этом сообщила в Facebook глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.