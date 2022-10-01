«Вы как HIMARS, только WCK»: команда фудтрака полностью обеспечила свежей едой больницы Николаева во время энергетической аварии

В Николаеве команда World Central Kitchen снабдила больницы свежей пищей во время проблем с электроэнергией в области 22 октября после массовых обстрелов оккупантами энергетических объектов.
Об этом сообщила в Facebook глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.
«Наш взбешенный сосед ракетными ударами частично обесточил Николаевскую область. Одной из насущных задач стал вопрос организации кормления людей в больницах.
Не секрет, что в Николаевской области функционирует единственный в Украине фудтрак. Готовят вкусные порции в тысячных количествах там наши ребята из «Эдисона».
Один звонок, дружеский разговор с куратором World Central Kitchen и – процесс пошел, как по маслу. Очень рада и благодарна, что вы у нас есть, что помогаете прикрыть тыл на грани возможностей. На это и нужен гуманитарный фронт.
Еще раз повторюсь: «Вы как HIMARS, только WCK», - написала Кукуруза.