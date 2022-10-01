Оккупант рассказал про отсутствие современной военной техники и формы и снаряды к «Градам» 1950-х годов

Российский военнослужащий рассказал матери про плохое обеспечение армии. Зимней одежды и спальников нет, а снаряды, которые запускают в мирные украинские города были изготовлены в середине прошлого века.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный ГУР.

- А когда на вас зимнюю форму будут?

- На какую? Всё выдали. Вот все, больше не надут.

- Что одни бушлаты что-ли?

- С чего бы что-то еще давали? Я понять не могу с чего? Там людей одевать нечем в россии и сюда еще что-то присылать? Че совсем?

- А тут как быть?

- В смысле? Ну вот так.

- Вот именно, что я о совсем, бл*ть.

- Как в прошлый раз.

- Тех оденут - те придут бл*ть. А вы че, как оборванцы будете бл*ть обмораживаться?

- Всю зиму сидели - ничего *бать, без бушлата, без спальника.

- Ну вы сами поехали бл*ть без бушлатов.

- Ну сказали так.

- Вы рванули сами, без ничего!

- Бл*ть как сказали - так и поехали. «Не берите с собой ничего лишнего».

- Ах*ть, а мы че еб*ть? Вообще, я в шоке. Ну я так думаю, раз столько людей закинут, значит и технику ж какую-то кинут?

- Да-да, 64-ки (танки Т-64, - ред.) нах*й кинут. Все старье кинут. Ни одной, ни одной новой техники здесь нет. Здесь снаряды привезли вчера на «Грады» бл*ть 50-х годов. Ну они какие-то на*буренные, ну как, ну очень старые.

- Ну стреляют? - Стреляют.

- Да х*й еще знает - не стреляли, еще не пробовали такими стрелять. Они какие-то там на*буренные - там разлетаются сами, че-то ищут. Х*й пойми, советские какие-то.