Жители Великобритании читают, что Сунак будет лучшим премьером, чем Джонсон, - опрос

Риши Сунак. Британцы считают, что Риши Сунак, который боролся за пост премьер-министра Великобритании вместе с Лиз Трасс, имеет больше шансов стать премьер-министром, чем у его соперников Бориса Джонсона и Пенни Мордаунт.

Об этом свидетельствует опрос, агентства YouGov.

Согласно опросу, 43% респондентов заявили, что Сунак хорошо справится с работой премьер-министра Великобритании, тогда как 40% считают, что он будет плохим главой правительства. Сунак - единственный кандидат, для которого баланс положительных и отрицательных оценок не отрицательный.

На втором месте в общем рейтинге - бывший лидер тори и премьер Борис Джонсон. 56% считают, что он плохо справится на посту главы правительства Британии, зато 34% придерживаются противоположного мнения.

Мордаунт, которая уже официально объявила о намерении принять участие в выборах главы консерваторов, заняла третье место: 26% респондентов оценивают ее возможную деятельность на посту премьера положительно, 35% - отрицательно, еще 39% затруднились ответить.

В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер в опросах побеждает любого из вероятных кандидатов от консерваторов: Джонсона (48% против 35%), Сунака (43% против 34%) и Мордонт (43% против 28%).

Напомним, как премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что при этом поддержка Украины Великобританией сохранится на том же уровне. Известно, что Трасс стала премьером 5 сентября. Тогда за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.