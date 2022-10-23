В Мелитополе население массово отказывается от рубля: «Все знают, что после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в «фантики»

Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области начали массово избавляться от российских рублей.

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

— Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсона, а за ней и Мелитопольского района, неизбежна. Так что курс резко изменился, – написал комментарий к видео Федоров.

По его словам, в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой – на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

— Все массово начинают отказываться от рубля. Начинают использовать курс пять рублей к одной гривне. К примеру, на заправках не продают уже за рубли... Наши люди сопротивляются и показывают, что они не хотят использовать рубль в обращении. Сегодня есть проблема с тем, что во всех торговых точках сегодня используется массово гривна и это рашистов тоже раздражает, поэтому они… организуют какие-то патрули для проверки применения рубля, - сказал он в эфире.

Но, как отметил мэр, распространению валюты захватчиков не помогает даже созданный оккупантами «рублевой патруль».

— Сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близко! Следует помнить: после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в «фантики», потому что их обращение в Украине строго запрещено, – резюмировал Федоров.



Напомним, путин внес в госдуму законопроекты касательно «присоединенных» территорий - русский государственный, рубль и автоматическое гражданство.