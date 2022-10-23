«На случай отключения отопления»: Сенкевич заявил, что в Николаеве организуют пункты обогревать со спальными местами

В Николаеве в спортивных залах или других помещениях будут организовывать места ночлега для горожан. Это делается для того, чтобы николаевцам было где переночевать на случай отключения отопления в домах.

Об этом в интервью «Суспільному» рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Сегодня поставлена задача в каждом районе организовать такие места. Это не будет комфортным местом обитания. Это будет место всеобщего проживания. Но с отоплением на случай отключения. Это большие территории, которые будут отапливаться. К примеру, спортивные залы или подобные помещения, где будут стоять кровати. Люди там будут ночевать, жить. К примеру, утром идти куда-то или оставаться-греться. То есть это места обитания. Не могу сказать, что они комфортны, но просто чтобы люди не замерзли и могли выжить во время зимы, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр заявлял, что николаевцы, которые выехали с города, все равно должны будут оплачивать счета за отопление.