В Британии тысячи жителей провели марш за возвращение в ЕС

В Лондоне тысячи протестующих прошли маршем с требованием вернуть страну в состав Евросоюза.

Об этом пишут британские СМИ.

Марш под названием «За вступление в ЕС» прошел до Парламентской площади. Участники марша из всей Великобритании прошли многочасовой путь, чтобы принять в нем участие.

На Парламентской площади было видно много синих и желтых цветов: сторонники марша размахивали флагами ЕС и несли плакаты, например: «Brexit никогда не сработает», «За низшие счета #rejoin the EU» и «We voted romaine».

Толпа освистала фотографии деятелей, показанных на большом цифровом экране, голосовавших за выход из ЕС, таких как Борис Джонсон, Прити Патель и Найджел Фарадж.

Напомним, 1 января 2021 года Великобритания окончательно вышла из состава ЕС.