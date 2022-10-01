Энергодар на грани гуманитарной катастрофы, - мэр

Оккупированный Энергодар, Запорожской области находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе отсутствует энерго- и водообеспечение, а для запуска отопления нет перспектив.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов в эфире телемарафона, передает «УП».

«Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы, потому что постоянные вражеские обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город остается и без электричества, и без водоснабжения. Газа в большей части города нет уже почти полгода», - сказал он.

По словам Орлова, еще «большой вопрос» касается отопительного сезона. Запустить его сейчас невозможно.

«Потому что город имеет централизованную систему отопления, которое не работает с весны, и от атомной станции, несколько блоков которой находятся в режиме холодной остановки, а несколько блоков – в ремонте. То есть перспектив по запуску отопления пока нет, город под угрозой того, что отопительный сезон не начнется вообще», - уточнил мер.

Напомним, что ранее в Энергодаре «прилетело» в гостиницу, которую использовали оккупанты.