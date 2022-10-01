Оккупант рассказал про вход в село, мародёрства и как их встретили местные жители: «Уходите отсюда»

Российский военный рассказал про то как армия зашла в село и начала мародерствовать.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Ты тут бы видела, первый день *бть, тут половина разбежалась, когда эта х*йня пошла надвигаться. Тупо и все.

- И куда они побежали?

- Ну кто куда. Понажирались же короче, заехали в село нетронутое поняла? Магазин был. И тут заезжаем мы, тут же стояла, короче, по типу наших, как нам обещали ну функции выполняли. Поняла?

- Ага.

- Их же отвели и заехали мы, тут п*здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет вь*бали и все. Начали теперь по селу п*здячить. Люди ох*евшие, говорят: «Уходите отсюда».