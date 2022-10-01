В «Николаевводоканале» объяснили, почему из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением

В Николаеве из-за перебоев с электроснабжением возникла проблема с работой насосов, подающих воду в дома.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

“Горожане, сейчас на нашем предприятии есть техническая проблема с работой насосов. Это результат перебоев с электроэнергией, которые мы видели. Где-то в домах города есть вода, где-то с низким давлением или вообще отсутствует. Уверяем, оснований для волнений нет, сейчас специалисты "Николаевводоканала" корректируют работу насосных станций", - говорится в сообщении.