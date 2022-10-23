Зеленский поблагодарил энергетиков за восстановление электроснабжения и призвал к экономии

Во всех регионах Украины, ставших мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Я благодарю каждого и каждую, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет. Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим. С течением времени... Это время нужно пройти.