В «Укрэнерго» заявили, что нехватка электроэнергии никак не повлияет на Европу

Дефицит мощности в системе, то есть нехватка электроэнергии, возникшая и наблюдающаяся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов россии объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.

«Нет, не может. Она оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных в том числе к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и потому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию», - рассказал он.

Плюс, по его словам, сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на меры экономии, которые предпринимают местные власти и украинцы.

«Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» должен вводить графики ограничения поставки электроэнергии», - констатировал Кудрицкий.

Напомним, в «Укрэнерго» заявили, что атака россии по энергообъектам 22 октября сопоставима или превышает последствия атак 10-12 октября.