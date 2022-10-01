Глава «Укрэнерго» рассказал, возможно ли, что украинцы неделями будут без света

Ситуация вокруг энергосистемы Украины контролируема, в связи с чем сегодня трудно представить «апокалиптический» сценарий для украинцев относительно долгосрочных отключений света.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, исходя из действующей ситуации, трудно представить, чтобы украинцев могли бы оставить света на неделе или месяце, поскольку ситуация вокруг энергосистем в Украине является контролируемой.

– Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром «Укрэнерго». Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен, – отметил глава «Укрэнерго».

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью УП также сказал, что оккупантам не удастся осуществить «свою мечту» – «погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму».

– Поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не сбудутся. Осложнения действительно есть, но критичного пока ничего нет, – успокоил главный разведчик страны.

По его словам, сейчас оккупанты по военным целям «вообще не бьют, а бьют только по гражданским», и это, говорит Буданов, «еще раз подтверждает, что россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своих целей».

– Все, что делает сейчас россия, – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора, – отметил начальник ГУР.

Напомним, как в «Укрэнерго» заявили, что атака россии по энергообъектам 22 октября сравнима или превышает последствия атак 10-12 октября. В этот день почти полтора миллиона абонентов остались без света, в Николаевской области – 188 тысяч.