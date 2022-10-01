Оккупант рассказал про перестрелки с другими подразделениями рф и нежелании сдаваться в плен

Российский военный рассказал про нежелание попасть в плен и огневое столкновение со своими же подразделениями.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Вообще как у вас там обстановка, зай? У вас спокойно, нет?

- Ну чтобы не сглазить не буду ничего говорить.

- Потому что там этом, за наступление какое-то Ирка мн вчера говорила.

- Ну готовят, да.

- Ааа, готовят.

- Готовят.

- Я думала было у вас наступление.

- Стемная х*йня, когда на тебя танк х*ярит, я бл* п*здец. Это очень-очень стремно и под снайпера когда попали тоже стремная х*йня. Над готовой свистит, не понимаешь откуда, начали х*ярить непонятно куда. Это с Ринатом, поняла?

- Угу, а чего вдвоем где-то шорхались или че?

- Не, это самое, выдвинулись на позиции короче. Танки пошли, мы выдвинулись с этим самым, с РПГшкой по танку еб*нуть и по нам начал снайпер х*ярить. А потом снайпер отх*ярил, начали по нам х*ярить.

- Ой мама дорогая, зая.

- Начали наши х*ярить, мы начали по ним. А потом поняли короче, что это наши. Стремная х*йня я думаю, когда начал бить сейчас еб*ть где-то рука-нога. Гранату подготовил, чтобы под себя заснуть, поняла? Думю, потому что плен это такое дело. Я и сплю с гранатой под подушкой.

- Не вздумай, что значит спишь под подушкой, ты что себя взорвать собираешься?

- Не, так если ранение, еще какая-то х*йня, некому будет выносить, так бл*ть это ж такое дело. Не понимаешь, что у меня по Украине уже 18 лет висит? И что, сидеть всю жизнь?