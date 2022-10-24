Маск заверил, что Starlink продолжит непрерывную работу в Украине

Starlink и дальше будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты. Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.

Об этом Илон Маск написал в Twitter .

«Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, – ред.) что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», – написал миллиардер.

Федоров, со своей стороны, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.

«Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!», – написал министр.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу россии. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у россии больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.

После чего начала появляться информация, что Starlink начал работать со сбоями на линии фронта в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Тогда Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

После скандала в администрации Байдена думали о проверке бизнеса Маска по поводу нацбезопасности.

Также сообщалось, что Украина нашла источники финансирования для Starlink.

