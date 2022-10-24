Пропагандиста Красовского уволили с RT после призыва «топить и сжигать украинских детей»

Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его призывов топить украинских детей, считающих, что россия оккупировала часть Украины.

Об этом сообщила российская пропагандистка, главный редактор RT маргарита симоньян.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь», - написала она.

Симоньян заявила, что «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей». Она назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным».

Сам Красовский уже успел «покаяться» за свои слова и попросить прощения:

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите».

Напомним, российский пропагандист Красовский в эфире ТВ призвал топить и жечь украинских детей. В частности, в Украине Красовского заочно судят за призывы к геноциду.