«Нам нечего прятать»: Глава МАГАТЭ согласился на предложение Кулебы проверить «места разработки» «грязной бомбы»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился на предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прислать экспертов на мирные объекты Украины, которые россия описывает как места разработки «грязной бомбы».

Об этом министр сообщил в своем Twitter.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки «грязной бомбы». Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», - написал он.

Напомним, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это рф готова взорвать «грязную бомбу».

В свою очередь, США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину. В то же время министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление шойгу отметил, что россия готовит провокацию: «на воре шапка горит».