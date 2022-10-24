Хорватия согласилась принимать на лечение и реабилитацию раненых украинских военных

Украина договорилась с вице-премьер-министром, министром ветеранов Республики Хорватия Томо Медведом о том, чтобы украинские раненые военнослужащие проходили лечение и реабилитацию в медучреждениях Хорватии.

Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк.

«С начала вторжения Хорватия выделила на нужды Украины более 40 миллионов долларов США в виде гуманитарных и военных грузов и приютила у себя более 22 тысяч украинцев», - подчеркнула она.

В Хорватии сегодня открыто два новых современных центра реабилитации ветеранов мощностью 600 коек в день. Мы договорились, что здесь могут проходить программы реабилитации и обновления украинские защитники и защитницы. Со своей стороны Томо Медвед отметил, что хорватские больницы готовы оказывать помощь в лечении тяжелораненых украинских воинов, ведь они имеют большой опыт и мощности.

«Это, в частности, современная и оборудованная всем необходимым больница Дубрава в Загребе», - говорится в сообщении.

Елена Кондратюк отметила, что реабилитационные центры в Хорватии на 85% финансируются из фондов ЕС и мы должны перенимать этот опыт в подходах к финансированию подобных заведений.

Напомним, в Польше открывают медхаб для украинцев, эвакуированных на специализированное лечение.