Авария на водопроводной сети: Ряд домов в Корабельном районе Николаева до вечера 25 октября будут без воды

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24.10.2022 14:40

В Николаеве ряд домов в Корабельном районе к вечеру 25 октября останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Из-за аварии на водопроводной сети предприятие вынуждено прекратить подачу воды до 20 часов 25 октября в дома, расположенные по:

- улицы Рыбная от улицы Металлургов до улицы Торговая;

- улицы Торговая от улицы Рыбной до проспекта Богоявленский;

- Богоявленский проспект от улицы Торговая до улицы Металлургов;

– улицы Металлургов от проспекта Богоявленского до улицы Рыбна.

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