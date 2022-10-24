Авария на водопроводной сети: Ряд домов в Корабельном районе Николаева до вечера 25 октября будут без воды

В Николаеве ряд домов в Корабельном районе к вечеру 25 октября останутся без водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».
Из-за аварии на водопроводной сети предприятие вынуждено прекратить подачу воды до 20 часов 25 октября в дома, расположенные по:
- улицы Рыбная от улицы Металлургов до улицы Торговая;
- улицы Торговая от улицы Рыбной до проспекта Богоявленский;
- Богоявленский проспект от улицы Торговая до улицы Металлургов;
– улицы Металлургов от проспекта Богоявленского до улицы Рыбна.