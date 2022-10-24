Авария на водопроводной сети: Ряд домов в Корабельном районе Николаева до вечера 25 октября будут без воды

В Николаеве ряд домов в Корабельном районе к вечеру 25 октября останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Из-за аварии на водопроводной сети предприятие вынуждено прекратить подачу воды до 20 часов 25 октября в дома, расположенные по: