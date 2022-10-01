«Воплощаем реформу для честных рыболовов», - николаевский нардеп Гайду

Парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в первую очередь рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконным рыболовством и ускорение интеграции Украины с рынками стран ЕС.

Об этом заявил глава Комитета Александр Гайду во время состоявшихся на Черкасщине комитетских слушаний, сообщает сайт Верховной Рады.

- Сегодня рыбная отрасль оказалась в достаточно сложной ситуации: на 70% сокращен рыбный промысел, высок уровень незаконного рыболовства и при этом нет прозрачного доступа к водным ресурсам. В то же время у нас критическая импортозависимость. 80% рыбы, потребляемой украинцами – это импорт, - отмечает Гайду. – А потеря части водных ресурсов из-за войны и оккупации вообще подвела отрасль к критической точке.

По словам Гайду, часть проблем решает законопроект №7616, который уже был проголосован в первом чтении. В частности, он вводит норму о прослеживаемости рыбы от вылова до попадания на стол потребителей, прозрачные аукционы для доступа рыбаков к водоемам, высокие требования к рыбоприемным пунктам.