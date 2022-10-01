Из украинских портов продолжат выходить суда, но россия искусственно задерживает инспекцию в Босфоре - это привело к очереди более 170 судов

В понедельник, 24 октября, в рамках «зерновой инициативы» из одесских портов вышли еще 6 судов.

Об этом сообщает администрация морских портов Украины.

На борту суден находится 227 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Однако россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфорском проливе, это привело к очереди более 170 судов. Из-за этого украинские порты вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей.

Отмечается, что с момента выхода первого суда с украинским продовольствием экспортировано 8,8 миллионов тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, что ранее в россии начали угрожать выйти из зерновой сделки.