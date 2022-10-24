Николаевская прокуратура требует запретить отлов рыбы в ландшафтном парке «Тилигульский»

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконными действия Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области и отменить разрешение на отлов водных ресурсов в пределах регионального ландшафтного парка «Тилигульский».

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В сообщении подчеркнули, что основанием для предъявления иска являются нарушения требований природоохранного законодательства, допущенные управлением при выдаче субъекту разрешения без соответствующих согласований, на основании которого сейчас совершится промышленный отлов водных биоресурсов в пределах объекта природно-заповедного фонда.

В то же время, согласно требованиям национального законодательства, использование природных ресурсов в пределах объектов природно-заповедного фонда осуществляется на основании специального разрешения, выдача которого должна быть согласована с областной государственной администрацией.

Также, согласно проекту создания указанного парка, промысловое рыболовство в пределах территории последнего запрещено.

«Реагируя на нарушения прокурор обратился в суд с соответствующим иском», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаевской области задержали браконьеров – их товарищ угрожал поджечь автомобиль полиции.