Журналист рассказал об эмоциональном эпизоде с учений украинских воинов, которые хотели отомстить за обстрелы родных сел

Украинские военные весной 2022 года показали большое стремление поскорее научиться стрелять из американских гаубиц M777, чтобы задействовать их против врага.

Об этом говорится в материале журнала The New Yorker.

Первый контингент украинских солдат прибыл в учебный центр армии США в Графенвере на юге Германии. В течение шести дней американские инструкторы обучали их, как настраивать и перемещать M777.

"Украинские солдаты в Графенвере поразили своих американских коллег высокой мотивацией. Во время одного из обеденных перерывов украинский военный сообщил, что его село только что попало под российские обстрелы; остальные украинские военные встали, не доев, и вернулись к учебе”, - рассказывает журналист Джошуа Яффа.

До конца месяца восемнадцать M777 были доставлены на базы в Восточной Европе и на границу с Украиной. Под покровом ночи гаубицы перебросили небольшими колоннами грузовиков, которыми управлял украинский персонал. M777 позволили Украине установить оборону на Донбассе.

- В любой войне, конечно, дело не только в количестве, но и в качестве, - отметил командир 55-й артиллерийской бригады ВСУ Роман Качур. - Есть разница, когда вы сражаетесь с современной системой оружия или такой, которая не была существенно обновлена ​​со времен Второй мировой войны.

В течение недель его силы сталкивались с сильными артиллерийскими обстрелами с укрепленных российских позиций вблизи Донецка.