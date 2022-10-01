В облэнерго рассказали, как планируют отключать свет в Николаевской области в случае введения ограничений

Если будут введены стабилизационные отключения электроэнергии в Николаевской области, то это будет делаться по разработанному графику.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

В компании предупредили, что только возникнет необходимость, ограничить электроснабжение придется и в населенных пунктах Николаевской области.

«Делается это в последовательности в соответствии с разработанными графиками. АО «Николаевоблэнерго» сделает все, что от него зависит, чтобы выдержать поочередность и продолжительность отключений – последняя не должна превышать 4 часа подряд (возможна небольшая погрешность во времени для переподключения электроснабжения между группами)», – отметили в облэнерго.

В облэнерго также показали ориентировочное распределение потребителей по группам в случае стабилизационных отключений электроэнергии по Николаевской области. Список ориентировочный, чтобы вы могли сориентироваться, определить группу потребителей, к которой относитесь, и следить за графиком ограничения электроснабжения.

Как только стабилизационные отключения будут введены и в Николаевской области, потребители смогут найти его на официальной странице общества в соцсетях.