На Киевщине обнаружили еще одно тело мирного жителя, погибшего во время оккупации

Местные жители Бучанского района Киевщины обнаружили в лесу останки мужчины. В ходе осмотра трупа полицейские установили, что мужчина погиб во время оккупации района.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Рост мужчины - около 190 сантиметров, размер ноги - 43. Одет в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли, темное нижнее белье. Также полицейские обнаружили в нагрудном кармане куртки православный крестик.

Отмечается, что это уже второе тело гражданского человека, найденное работниками Бучанского районного управления полиции на этой территории в течение прошлой недели.

«Полицейские Киевщины обращаются к гражданам: если вы узнали вещи погибшего и можете сообщить любую информацию для установления его личности, звоните по телефону на спецлинию «102», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее на деоккупированной части Харьковщины нашли еще одну расстрелянную оккупантами семью.