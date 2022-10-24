Иран поставляет мобилизованным россиянам бронежилеты и отправляет новые группы «советников» по ​​применению беспилотников, - ГУР

Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, с рф начинает использовать снаряжение иранского производства.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

В частности, в ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства «Milad» (Иран). В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (солоты/валувайки, белгородской области).

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи с РФ в боевом применении нового типа БпЛА – «Arash-2» и иранских ракет класса «земля-земля». Их поставки планируется начать в ближайшее время.

Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6.

Напомним, что ранее глава Госдепа предупредил, что Иран направил в россию новую партию дронов.