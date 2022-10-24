Оккупант рассказал о вероятном наступлении ВСУ на Херсонщине: «Будем отступать, если успеем, а если нет то всем хана»

Российский военный, который сейчас находиться на Херсонском направлении, рассказал про возможное контрнаступление украинской армии и готовность бежать с позиций.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Прикинь, Ратика забрали.

- Да?

- Да, сегодня уезжает. Ну в учебку пока, а там, сказал, через две недели на Украину отправят тоже.

- Тут новости плохие все. Я говорю, тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана.

- Так вы сейчас отступаете, прям сейчас?

- Нет. Ну вот пока мы единственные остались, кто тут остался.

- А че вы не уходите?

- Ну команды нет.

- Капец, а когда должны уйти?

- Не знаю, день-два.

- А сколько человек вас?

- Человек 100-150.

- Это из всего батальона что-ли?

- Да, остальные либо 200-е, либо 300-е.

- Командиры у вас бестолковые что-ли или че?

- Я говорю, вся армия такая. Ну ладно, давай. Пока живой, ну че будет - не знаю. Тут вообще ж*па полнейшая.