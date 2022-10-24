Оккупант рассказал о вероятном наступлении ВСУ на Херсонщине: «Будем отступать, если успеем, а если нет то всем хана»

Российский военный, который сейчас находиться на Херсонском направлении, рассказал про возможное контрнаступление украинской армии и готовность бежать с позиций.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Прикинь, Ратика забрали.
- Да?
- Да, сегодня уезжает. Ну в учебку пока, а там, сказал, через две недели на Украину отправят тоже.
- Тут новости плохие все. Я говорю, тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана.
- Так вы сейчас отступаете, прям сейчас?
- Нет. Ну вот пока мы единственные остались, кто тут остался.
- А че вы не уходите?
- Ну команды нет.
- Капец, а когда должны уйти?
- Не знаю, день-два.
- А сколько человек вас?
- Человек 100-150.
- Это из всего батальона что-ли?
- Да, остальные либо 200-е, либо 300-е.
- Командиры у вас бестолковые что-ли или че?
- Я говорю, вся армия такая. Ну ладно, давай. Пока живой, ну че будет - не знаю. Тут вообще ж*па полнейшая.
Напомним, что ранее оккупант рассказал про перестрелки с другими подразделениями рф и нежелании сдаваться в плен.