Оккупант рассказ о мобилизации и активных перестрелках с ВСУ

Военнослужащий российской армии, который сейчас дислоцируется на Донецком направлении, рассказал о стабильном «отрицательном наступлении».

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Сашку забрали у Ритки.

- Мобилизовали?

- да, позавчера бл*, пришла повестка утром, около 8-9 часов принесли повестку. Сказали 1-ого числа будешь с документами всеми в военкомате. Потом приехали в обед, в 12, сказали: «Нет, мой дорогой, одевайся, поехали».

- За*бись.

- Ты Маринке передала, что Игорек просил там порешать?

- Да, они там бл*, а нах*й ему палатка?

- Ну потому что мы живем, бл* под открытым небом, можно сказать. Я вчера бл* как с утра начал сушиться - у нас дождь весь день вчера х*ярил, бл* - и вещи все насквозь были, я над костром сушил их. А мы тут сидим, сушим под костром - сегодня миномет как у*бал рядом, *бать, мы аж присели все. Свист в нашу сторону был. Думали в нашу посадку *башит нах*й.

- Вообще мы по тебе очень сильно соскучились.

- Да я тоже соскучился, ай. За*бали тут уже. Нах*й это надо вообще? Что за *бань? С одной стороны к нам - «пух-пух», с другой стороны мы к ним «пух-пух» и п*здец! И как долбо*бы сидим ото бл*. Пацаны приехали, водители, готовит, это, будут приезжать со штаба и спрашивать кто хочет на «передок» добровольцем. Не соглашайтесь, потому что говорит, даже не успевают доезжать, за метров 700 *башат минометы нах*й и прямо точно по машине. Пацан тут говорит: «Да, я пойду, мне пох*й. Я за*бался в этой посадке *бучей сидеть, нах*й она обос*алась».